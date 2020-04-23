胡松年2020-04-23

崔森荃： 为了提升基层县级医院专科能力水平，在原国家卫生计生委于2014年公布第一批全面提升县级医院综合能力第一阶段的500家医院名单之后，由国家卫生健康委员会医院管理研究所主办、辉瑞中国支持的“县在起航”―县级公立医院医院管理及临床重点专科能力建设项目于2015年启动，截至目前举办了20场临床重点专科培训课程，覆盖了22个省、5个自治区，培训心内科和神经内科骨干医生超过1000名，呼吸内科、重症医生超过700名。

普通的雪糕、冰淇淋净重大概在70-80克左右，所能提供的水分十分有限，约40-70毫升，并不适合作为解暑零食。